(Di martedì 11 aprile 2023)si dice fiduciosa sul fatto che i primiper ile le malattie cardiovascolari e autoimmuni possano arrivarela fine delgrazie all’esperienza acquisita con gli studi. La ricerca. Una sperimentazione mirata e la maxi campagna vaccinale, scattati con la pandemia. Un traguardo molto importante, su cui Matteoha commentato in un post su Facebook, in cui non ha mancato di aggiungere anche unazione…: «ilavremo i primi» «Tutto questo sarà possibile solo grazie alla tecnologia a mRna, messa a punto per iCovid», ha sottolineato il responsabile della Clinica di ...

AurelianoStingi : Il regalo più bello di Pasqua lo fa #moderna che annuncia entro il 2030 i primi #vaccini anti cancro e altre terrib… - DAVIDPARENZO : Moderna annuncia: "Vaccini contro cancro e infarto: la rivoluzione con l'mRNA" e ora cosa diranno i #novax? Se dove… - Agenzia_Ansa : Entro il 2030 i primi vaccini contro il cancro, annuncia Moderna. La tecnica a mRna anche per le malattie cardiovas… - SecolodItalia1 : Moderna annuncia i vaccini anti-cancro entro il 2030. Bassetti provoca: "Ora che faranno i No Vax?"…

