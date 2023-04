Moby Prince | i familiari delle vittime | Chi sa parli

(Di martedì 11 aprile 2023) "Non pensavamo che il nostro calvario sarebbe stato cosi' lungo ma continuiamo la nostra battaglia per avere verita' e giustizia sulla strage della; e lo facciamo anche nel nome di Loris ...

"Non pensavamo che il nostro calvario sarebbe stato cosi' lungo ma continuiamo la nostra battaglia per avere verita' e giustizia sulla strage della; e lo facciamo anche nel nome di Loris Rispoli che non puo' essere con noi e di Angelo Chessa mancato quasi un anno fa". Lo ha detto Nicola Rosetti presidente della Associazione dei ...Giornata di celebrazioni, ieri a Livorno, per il 32° anniversario della tragedia, il più grande disastro della marineria civile italiana che si consumò a poche centinaia di metri dalla costa della città e nel quale ci furono 140 morti e un solo superstite. A Livorno c'...

