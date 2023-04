Mkhitaryan: «Venuti qui per giocare e vincere! Eravamo dovunque» (Di martedì 11 aprile 2023) Mkhitaryan è stato intercettato da Mediaset qualche minuto dopo la fine del match tra Benfica Inter al da Luz. Le sue considerazioni in merito alla grande sfida LOTTA E VINCI ? Mkhitaryan sui segreti nerazzurri: «Segreto? Cuore, testa, intelligenza, il modo di giocare a calcio. Abbiamo giocatori di qualità ed esperienza, se giochiamo così possiamo vincere. Siamo Venuti per lottare e vincere, abbiamo giocato dovunque, raddoppiato, triplicato e abbiamo vinto. In campionato, ci facciamo la domanda sul perché non riusciamo vincere. Pensiamo a stasera, ma da domani penseremo al Monza per poi rigiocare la gara col Benfica in casa. Serve fare bene e andare in semifinale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di martedì 11 aprile 2023)è stato intercettato da Mediaset qualche minuto dopo la fine del match tra Benfica Inter al da Luz. Le sue considerazioni in merito alla grande sfida LOTTA E VINCI ?sui segreti nerazzurri: «Segreto? Cuore, testa, intelligenza, il modo dia calcio. Abbiamo giocatori di qualità ed esperienza, se giochiamo così possiamo vincere. Siamoper lottare e vincere, abbiamo giocato, raddoppiato, triplicato e abbiamo vinto. In campionato, ci facciamo la domanda sul perché non riusciamo vincere. Pensiamo a stasera, ma da domani penseremo al Monza per poi rila gara col Benfica in casa. Serve fare bene e andare in semifinale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

