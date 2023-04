Mkhitaryan | «Abbiamo giocato benissimo ma è solo il primo passo»

Leggi su inter-news

(Di martedì 11 aprile 2023) Henrikhha parlato a caldo dopo la vittoria dell'Inter contro il Benfica per 0-2. L'armeno ha parlato anche di quanto successo in campionato– Ecco le parole di Henrikh Mikhitaryan a Sky subito dopo il fischio finale di Benfica-Inter: «Una delle prestazioni migliori in stagione.ma abbiamfatto il. Speriamo di fare tutto per arrivare in semifinale. Dobbiamo pensare prima al Monza poi al Benfica. Non sarà facile perché sappiamo che il Benfica è una squadra forte. Secondo me bisogna approfittare di questo momento, dimentichiamo quanto successo a Salerno. Pensiamo partita dopo partita».