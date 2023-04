(Di martedì 11 aprile 2023) Giallo a, collina panoramica che domina Napoli e residenza di molte persone benestanti con ville e palazzi a picco sul mare. Proprio neldi una villa affacciata sul mare è stato rinvenuto oggi ildi unadalla apparente età di 45-50 anni, nella zona che un tempo ospitava i locali del Circolo delle Poste. Il medico legale e i Carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Napoli, una volta mosso ile tolto ildi felpa che indossava, hanno scoperto che quel corpo appartaneva a una, che non aveva con sé alcun documento. Sul corpo non sono stati notati segni di violenza. Le cause del decesso saranno chiarite solo dopo l’autopsia disposta dalla Procura di Napoli. Proseguono le indagini dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Mistero a Posillipo: cadavere di donna ritrovato in un giardino con un cappuccio sulla testa - areanapoliit : Mistero a Posillipo, trovato cadavere incappucciato -

Leggi anche Trovato cadavere di una donna,: era riverso in un giardino Tutta la comunità è scossa per la grave perdita. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno ...Era riversa a pancia in giù nel giardino dell' ex circolo delle Poste nel quartieredi Napoli . Unsu cui sono in corso indagini da parte dei carabinieri. In un primo momento gli ...in un giardino di Napoli. All'interno del quartiere diè stato ritrovato nella mattinata di martedì 11 aprile il cadavere di uomo. Sembra che la vittima abbia un'età compresa tra i ...

Mistero a Posillipo, trovato cadavere incappucciato AreaNapoli.it

E’ ancora avvolto nel mistero il ritrovamento di un cadavere a Posillipo, quartiere di Napoli. Il medico legale, giunto sul posto su autorizzazione della procura, ha provveduto alla prima ispezione ...Il macabro ritrovamento del corpo senza vita di una donna è avvenuto nella tarda mattinata. Indossava una felpa con il cappuccio. Addosso non aveva documenti, nessun nome ancora. Era riversa a pancia ...