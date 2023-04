MISTER DI CARLO RICHIAMATO ALLA GUIDA DELLA PRIMA SQUADRA (Di martedì 11 aprile 2023) Il Pordenone Calcio comunica di aver riaffidato la GUIDA tecnica DELLA PRIMA SQUADRA a MISTER Domenico Di CARLO. MISTER Di CARLO, unitamente al vice Davide Mezzanotti, riprende il percorso avviato lo scorso luglio. Con grandi motivazioni nell’affrontare a tutti gli effetti un nuovo campionato, con le ultime due giornate di regular season e i successivi playoff. Il presidente Mauro Lovisa e la Società ridanno il benvenuto a MISTER Di CARLO, che oggi pomeriggio dirigerà l’allenamento DELLA SQUADRA. Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20. Leggi su udine20 (Di martedì 11 aprile 2023) Il Pordenone Calcio comunica di aver riaffidato latecnicaDomenico DiDi, unitamente al vice Davide Mezzanotti, riprende il percorso avviato lo scorso luglio. Con grandi motivazioni nell’affrontare a tutti gli effetti un nuovo campionato, con le ultime due giornate di regular season e i successivi playoff. Il presidente Mauro Lovisa e la Società ridanno il benvenuto aDi, che oggi pomeriggio dirigerà l’allenamento. Powered by WPeMatico L'articolo proviene da Udine20.

