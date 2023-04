(Di martedì 11 aprile 2023) TecnoAndroidcontinua a delinearsi, iniziando a dimostrare di essere l’edizione più dinamica di sempre, il festivalistico si terrà, come sempre del resto, all’interno dell’Autodromo didal 16 al 18 giugno, con tante possibilità di effettuare test drive dei modelli più gettonati, oppure scoprire aree di intrattenimento e non solo. Non solo l’evento sarà dinamico e spettacolare, anche il taglio del nastro potrà essere definito con i medesmi aggettivi, tutto pronto per il 16 giugno alle 15.30, con la Premiere Parade, una vera e propria parata in pista che vedrà sfilare tantissime vetture. Appena dietro le monoposto a guida autonoma, che sono state protagoniste della Indy Autonomous Challenge, si troveranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : MIMO 2023, ecco gli eventi del Milano Monza Motor Show - - MotoriNoLimits : MIMO 2023: il 16 giugno inaugurazione nel segno di Le Mans - qnazionale : Mimo 2023, la inaugurazione omaggerà Le Mans -

TRA MONZA E MILANO - Mancano poco più di due mesi all'inaugurazione dell'edizionedel(abbreviazione di Milano Monza Motor Show), il festival motoristico che andrà in scena nel fine ..., un'immagine dell'edizione 2022 TAGLIO DEL NASTRO Il taglio del nastro inaugurale si terrà venerdì 16 giugno alle 15:30 all'Autodromo Nazionale di Monza , quando i partecipanti a...A seguire le supercar, i prototipi, le one - off, le auto classiche più belle e iconiche di sempre e i mezzi speciali e tutti i modelli protagonisti del, tra cui i veicoli di Esercito, ...

MIMO 2023: fissati i primi eventi AlVolante

Era dal 2019 che le artiste fasulle non si vedevano in città. Le guide: "Mettiamo i visitatori in guardia ma in tanti ci cascano" ...A poco più di due mesi dall’inizio di MIMO Milano Monza Motor Show, comincia a delinearsi il programma di quella che dal 16 al 18 giugno 2023 sarà l’edizione più dinamica di sempre, un festival ...