Millie Bobby Brown si sposa | le foto con l’anello e il fidanzato Jake Bongiovi

Leggi su dilei

(Di martedì 11 aprile 2023) Belli, giovanissimi e ora pronti a giurarsi amore eterno dopo tre anni di un amore appassionato.sono pronti a celebrare il matrimonio, come dimostrano i romantici scatti condivisi sui rispettivi profili Instagram. In uno di questi, in particolare, la giovane attrice di Stranger Things sfoggiadi fidanzamento all’anulare della mano sinistra, mentre viene affettuosamente abbracciata dal, sorridenti e in riva al mare. Gli scatti di un amore giovane ora destinato a vivere per sempre.: l’annuncio del matrimonio Lei è una giovanissima attrice, una delle più celebri degli ultimi anni, consacratasi ...