Millie Bobby Brown si sposa | chi è il fidanzato Jake Bongiovi | “Per sempre”

(Di martedì 11 aprile 2023)Brown, l’attrice di Stranger Things, ha rivelato su Instagram che lei èsono ufficialmente fidanzati e che si sposeranno presto. Dai social delle due celebrità sono emerse delle foto decisamente eloquenti, in cuiBrown sfoggia un brillante anello, parlando di passare tutta la vita con il compagno. “Ti ho amato per tre estati, ora è arrivato il momento di farlo per“, scrive la star. La dolce foto postata daBrown, con tanto di didascalia, non lascia spazio all’immaginazione, e sembra proprio che si sposerà con. La proposta pare essere avvenuta su una bellissima spiaggia, come testimoniano anche gli scatti postati dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giulia19054067 : RT @ansia_totale: È ufficiale: MILLIE BOBBY BROWN SI SPOSA! - martinamente : RT @W0nDEr_Lan: Millie Bobby Brown cioè 11 di Stranger Things si sposa a l’età di 19 anni COSA STRACAZZO HO APPENA LETTO - Giadahsospesap1 : RT @Valeriangione: In che senso Millie Bobby Brown si sposa???? Nella mia testa i 2004 vanno ancora alle elementari - anna_c_01 : RT @cliclaxloki: millie bobby brown a 19 anni si sposa io a 20 vivo la mia vita in funzione di un mezzo francese e un romano - nonhonientedadi : Ma io la capisco Millie Bobby Brown anche io vorrei avere Jon Bon Jovi come suocero -

19 anni da poco compiuti e presto sposa.Brown , celebre Undici di Stranger Things con una cinquantina di milioni di dollari già in banca, ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Jake Bon Giovi , 20enne terzo dei quattro ...La star di Stranger Things e il figlio di Jon Bon Jovi sono fidanzati da tre anni e adesso stanno per convolare a ...Brown (Eleven) " Stranger Things Keanu Reeves (John Wick) vs. Everyone " John Wick 4 Escape from Narkina 5 - Andor MOST FRIGHTENED PERFORMANCE Jennifer Coolidge " The White Lotus Jesse ...

Millie Bobby Brown, star di Stranger Things, annuncia il fidanzamento con Jake Bongiovi | TV BadTaste.it Cinema

“I’ve loved you three summers now, honey; I want ’em all,” she said in the post, adding a white heart emoji. Millie Bobby Brown, 19, and her boyfriend Jake Bongiovi, 20, appear to have announced their ...Millie Bobby Brown si sposa: l'attrice di Stranger Things ha detto sì al fidanzato Jake Bongiovi che ha fatto la proposta sulla spiaggia al tramonto. Presto i due convoleranno a nozze Millie Bobby ...