Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi futuri sposi (Di martedì 11 aprile 2023) "Ti amo da tre estati, tesoro, e ora voglio che sia per sempre", la star di Stranger Things condivide sui social la notizia delle nozze. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 11 aprile 2023) "Ti amo da tre estati, tesoro, e ora voglio che sia per sempre", la star di Stranger Things condivide sui social la notizia delle nozze. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RollingStoneita : Spendereste 390 euro per vedere Millie Bobby Brown? Tutto vero: ecco i costi dei biglietti per l’incontro a Milano… - MichelleCaissi1 : RT @JustinTeamITA: In questa intervista, Millie Bobby Brown menziona Justin Bieber come la sua prima celebrity crush! ???? “Ci sono passata… - dylliethemoon : amo a aliada millie bobby brown - adam120996 : Millie Bobby Bongiovi - AbrilRe90489814 : -