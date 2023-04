Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi futuri sposi

(Di martedì 11 aprile 2023) "Ti amo da tre estati, tesoro, e ora voglio che sia per sempre", la star di Stranger Things condivide sui social la notizia delle nozze. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dirlba : RT @cercolapace: Cioè Millie Bobby Brown del 2004 si sposa e io più grande di lei sto qua ad aprire l’uovo kinder di stranger things https:… - Lavigners3 : RT @bebeamacchie: millie bobby brown si sposa a 19 anni e io faccio le fancam - angelic43437797 : Io che scopro dopo un mese che millie bobby brown si sposa quando tutti lo sapevano da mò: - infoitcultura : Millie Bobby Brown si sposa: quanto vale l'anello di fidanzamento col maxi diamante - infoitcultura : Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi presto sposi -

Brown è fidanzata ufficialmente: lo ha comunicato su Instagram con un post in cui ha rivelato che lei e il suo fidanzato da due anni e mezzo, Jake Bongiovi, si sposeranno. L'attrice di ...Brown e il figlio di Jon Bon Jovi, Jake mano nella mano: è nata una nuova coppia La star di 'Stranger Things'Brown è da anni una star del piccolo schermo, conosciuta in ...

Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi presto sposi: l'annuncio social TGCOM

Millie Bobby Brown si sposa: l'attrice di Stranger Things ha detto sì dopo tre anni insieme al fidanzato Jake Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi.Millie Bobby Brown e Jacob Hurley Bongiovi, 39 anni in due, convoleranno presto a nozze. E' stata la diciannovenne star della serie "Stranger Things" ad annunciare la notizia attraverso un post su Ins ...