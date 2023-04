Milano, dal 13 aprile possibili i pagamenti contactless su tutti i mezzi di superficie Atm: biglietti acquistabili direttamente a bordo (Di martedì 11 aprile 2023) Da giovedì 13 aprile a Milano sarà possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo del tram o del bus, con carta di credito contactless. Atm si è occupata di installare i 1500 dispositivi per rendere possibile il pagamento con carta: da ormai 4 anni è possibile acquistare il biglietto tramite carta ai tornelli delle cinque linee della metropolitana e, ora, anche su tutti i bus, filobus e tram. Un investimento di 12 milioni di euro che l’azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi annunciati, nonostante le difficoltà del settore del trasporto e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia, fattori che generano instabilità del mercato e in particolare di Atm. Il sistema di pagamento contactless in superficie è molto simile a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) Da giovedì 13sarà possibile acquistare il bigliettodel tram o del bus, con carta di credito. Atm si è occupata di installare i 1500 dispositivi per rendere possibile il pagamento con carta: da ormai 4 anni è possibile acquistare il biglietto tramite carta ai tornelli delle cinque linee della metropolitana e, ora, anche sui bus, filobus e tram. Un investimento di 12 milioni di euro che l’azienda ha affrontato con grandi sforzi rispettando i tempi annunciati, nonostante le difficoltà del settore del trasporto e l’aumento esponenziale dei costi dell’energia, fattori che generano instabilità del mercato e in particolare di Atm. Il sistema di pagamentoinè molto simile a ...

