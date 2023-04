Milan, Theo Hernandez: “Possiamo vincere la Champions” (Di martedì 11 aprile 2023) Theo Hernandez ci crede. Non solo al passaggio del turno, anche alla vittoria finale della Champions League. Il terzino rossonero, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Pioli, ha parlato così della prossima sfida con il Napoli: “Noi abbiamo avuto tante partite belle, ma penso che quella di domani è molto bella e importante. Domani è una partita diversa da quella di campionato. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato molto bene la partita. L’assenza di Osimhen non cambia nulla. Il Napoli ha grandi giocatori, tutti sono forti. Chiunque giocherà lo farà bene. Con San Siro saremo in 12. I nostri tifosi sono fantastici, sono sempre con noi”. Ha aggiunto: “Per me essere il vice capitano del Milan è un grande onore. Fin dal primo giorno sono felice di essere qui. Il mister, Maldini e Massara mi hanno ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023)ci crede. Non solo al passaggio del turno, anche alla vittoria finale dellaLeague. Il terzino rossonero, intervenuto in conferenza stampa al fianco di Pioli, ha parlato così della prossima sfida con il Napoli: “Noi abbiamo avuto tante partite belle, ma penso che quella di domani è molto bella e importante. Domani è una partita diversa da quella di campionato. Ci aspettiamo un Napoli forte, ma abbiamo preparato molto bene la partita. L’assenza di Osimhen non cambia nulla. Il Napoli ha grandi giocatori, tutti sono forti. Chiunque giocherà lo farà bene. Con San Siro saremo in 12. I nostri tifosi sono fantastici, sono sempre con noi”. Ha aggiunto: “Per me essere il vice capitano delè un grande onore. Fin dal primo giorno sono felice di essere qui. Il mister, Maldini e Massara mi hanno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Theo #Hernandez pre-Champions in tre frasi. ??Un grande onore essere il vice capitano del Milan. A San Siro, con i… - Pasqual01350178 : @bruttapas @DiegoDeLucaTwit Elams non ha cmq il passo per seguire theo Non devi lasciarli campo e tempo per attaccare, a tutto il milan - v_strandberg9 : RT @MilanNewsit: Theo sicuro: 'Il Milan può vincere la Champions League' - Milannews24_com : Le parole di #TheoHernandez sul paragone con Di Lorenzo - milan_mirrors : RT @milan_mirrors: Theo Hernandez risponde al giornalista sull’importanza del calcio italiano nel mondo. Conferenza stampa pre #MilanNapoli… -