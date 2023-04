Milan | Pioli | “Stagione ancora lunga | si valuterà tutto a fine campionato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - pino_nostro : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, recuperato anche Kalulu: tutti i giocatori in lista UEFA sono a disposizione di Pioli per il Napoli https://t… - infoitsport : Pioli a SportMediaset: 'Leao sta bene. Conosciamo cos’è la Champions per il Milan...' -

Come ale Ibra ne sanno qualcosa. Negli ultimi due anni hanno passato metà del tempo e dirgli che uno come lui doveva lavorare sul talento per diventare il numero uno. E infatti ha vinto ...Il terzino rossonero, intervenuto in conferenza stampa al fianco di, ha parlato così della ... Ha aggiunto: ' Per me essere il vice capitano delè un grande onore. Fin dal primo giorno sono ...Alla vigilia dell'attesissima sfida di Champions League trae Napoli, valida per i quarti della competizione, in conferenza stampa è intervenuto Stefano, che ha presentato così la partita: "Credo vedremo equilibrio. Domani è la prima di due sfide. ...

Milan, Pioli avvisa: "Napoli temibile anche senza Osimhen" - Sportmediaset Sport Mediaset

Anche se i favori del pronostico pendono dalla parte degli azzurri, Pioli non vuol sentir parlare di minor pressione come aiuto per il Milan: “Non credo che la leggerezza possa essere d’aiuto. Stiamo ...mister Stefano Pioli è stato intervistato da SportMediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Con emozione senz’altro, ma con la giusta serenità. Ci siamo preparati nel miglior modo possibile, conosciamo ...