Milan, Pioli: «Siamo sereni e fiduciosi, sull’assenza di Osimhen…» (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in vista della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida tra Milan e Napoli. RIMPIANTI – «Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme e di approcciare il lavoro quotidiano. Siamo sereni perché abbiamo preparato bene la partita, sapendo quali sono le difficoltà e cosa comporta la Champions. Osimhen? Stiamo parlando di un grandissimo centravanti che ha fatto gol a ripetizione. Ma stiamo parlando anche di una squadra che fino alla partita contro di noi aveva sempre vinto senza di lui. Il Napoli ha il miglior attacco della Champions, è una squadra forte. Noi abbiamo avuto la stessa preparazione, con le nostre idee di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in vista della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida trae Napoli. RIMPIANTI – «Proseguiamo con le nostre abitudini, il nostro modo di stare insieme e di approcciare il lavoro quotidiano.perché abbiamo preparato bene la partita, sapendo quali sono le difficoltà e cosa comporta la Champions. Osimhen? Stiamo parlando di un grandissimo centravanti che ha fatto gol a ripetizione. Ma stiamo parlando anche di una squadra che fino alla partita contro di noi aveva sempre vinto senza di lui. Il Napoli ha il miglior attacco della Champions, è una squadra forte. Noi abbiamo avuto la stessa preparazione, con le nostre idee di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - mvcalcio : RT @MilanNewsit: Sky - Milan, recuperato anche Kalulu: tutti i giocatori in lista UEFA sono a disposizione di Pioli per il Napoli https://t… - milan_mirrors : Pioli e Theo #Hernandez in conferenza stampa pre partita. #ChampionsLeague. #MilanNapoli -