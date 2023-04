(Di martedì 11 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato aTv in vista della sfida di domani di Champions League contro ilStefano, allenatore del, ha parlato aTv. PAROLE – «diperal, nel voler fare la miglior partita possibile. Una sfida che si allungherà sui 180 minuti. Impossibile ripetere la stessa partita del campionato, sia per noi che per loro. Molte cose potrebbero cambiare.preparati a prenderci più vantaggi dei nostri avversari. Non ci siamo mai posti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #UCL | @acmilan, le parole di #Pioli in vista del #Napoli - mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - zazoomblog : Milan Pioli: “Con la forza dei sogni abbiamo vinto lo Scudetto perciò sognare ci fa bene” - #Milan #Pioli: #forza… - NapoliAddict : Milan, Pioli: «Napoli? Abbiamo fatto di tutto per prepararci al meglio. Dobbiamo essere sereni e determinati»… -

- Napoli 2 (ore 21) llé arrivato a questa fase della competizione dopo ben undici anni. In campionato per la squadra di, non stanno andando altrettanto bene. Dopo il pari ...... Milano è pronto ad ospitare l'andata dei quarti di finale di Champions League trae Napoli. ... Dello stesso avviso è stato anche Stefanoquest'oggi. LA FORZA DEL SOGNO - 'Con la forza del ...Questa l'analisi dell'allenatore delsui partenopei in Champions League. Stefanosi è soffermato anche sul resto delle partecipanti ai quarti di finale di Champions League: 'Siamo rimasti ...

Hernandez: "Non credo che il 4-0 in campionato faccia testo, è il passato e a San Siro sarà una partita diversa" Meno di 10 giorni dopo la sfida di campionato, Milan e Napoli si ritrovano per il secon ...Un nuovo capitolo nella sfida tra Milan e Napoli che domani sera, mercoledì 12 aprile, alle 21.00 si sfideranno al Meazza per l’andata dei quarti di finale di Champions League. 10 giorni fa, al Marado ...