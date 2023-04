Milan, Pioli: 'Leao sta bene, mai visto preoccupato o rabbuiato' (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato anche a Sportmediaset alla vigilia della sfida con il Napoli, andata dei quarti di finale di... Leggi su calciomercato (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato anche a Sportmediaset alla vigilia della sfida con il Napoli, andata dei quarti di finale di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : Che bambola! Il #Napoli ormai scudettato di #Spalletti viene letteralmente incartato dal #Milan di #Pioli. Contesta… - OptaPaolo : 5 - Da quanto Stefano Pioli guida il Milan (ottobre 2019), i rossoneri hanno battuto cinque volte la squadra prima… - AntoVitiello : #Pioli: '#BrahimDiaz ha fatto due allenamenti personalizzati ma sta bene e per domani è disponibile. Sul centro-des… - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: #Spalletti vs #Pioli: perché tanta fatica? Negli ultimi 4 match, xG sempre in favore del #Milan. Una costante, quasi,… - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: #MilanNapoli, le probabili scelte di #Pioli e #Spalletti. -