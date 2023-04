Milan, Pioli fa il gradasso: “Napoli senza Osimhen è meno pericoloso” (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano Pioli ha parlato alla vigilia di Milan-Napoli, il tecnico dei rossoneri ha definito gli azzurri poco pericolosi senza Osimhen. Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a SKY Sport prima della partita di Champions League contro il Napoli. Pioli ha parlato dell’importanza della partita e della necessità di mettere in campo la miglior prestazione possibile per passare il turno. Il tecnico rossonero ha anche sottolineato la forza del Napoli, ha parlato dell’assenza di Osimhen, e la necessità di sfruttare gli spazi giusti per affrontare una squadra così temibile. “Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, che ha fatto gol a ripetizione in campionato e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023) Stefanoha parlato alla vigilia di, il tecnico dei rossoneri ha definito gli azzurri poco pericolosi. Stefano, allenatore del, ha rilasciato un’intervista a SKY Sport prima della partita di Champions League contro ilha parlato dell’importanza della partita e della necessità di mettere in campo la miglior prestazione possibile per passare il turno. Il tecnico rossonero ha anche sottolineato la forza del, ha parlato dell’asdi, e la necessità di sfruttare gli spazi giusti per affrontare una squadra così temibile. “Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, che ha fatto gol a ripetizione in campionato e ...

