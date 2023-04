Milan, Pioli: “A Napoli dobbiamo dare il massimo, essere concentrati. Percentuali? 50-50'' (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan è intervenuto alla vigilia di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League: Negli ultimi 3 campionati il Milan ha vinto 3 volte a Napoli, il Napoli ha vinto 3 volte a San Siro "Rivedremo equilibrio ma è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita". 1-0 domani, firmerebbe? "dobbiamo pensare a fare una grande partita". Cosa serve al Milan domani? "L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso". Come fa una musichetta a cambiare il divario che c'è in campionato? "Il campionato è un'altra storia. Abbiamo dimostrato di ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Stefano, allenatore delè intervenuto alla vigilia di, andata dei quarti di finale di Champions League: Negli ultimi 3 campionati ilha vinto 3 volte a, ilha vinto 3 volte a San Siro "Rivedremo equilibrio ma è tutta un'altra storia. Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Servirà una grande partita". 1-0 domani, firmerebbe? "pensare a fare una grande partita". Cosa serve aldomani? "L'attenzione è fondamentale. Non possiamo abbassare questo livello perché sarebbe rischioso". Come fa una musichetta a cambiare il divario che c'è in campionato? "Il campionato è un'altra storia. Abbiamo dimostrato di ...

