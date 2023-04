Milan-Napoli | Spalletti senza Osimhen | “Abbiamo vinto senza di lui”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “delle partite importanti anche. Mi aspetto che chi va in campo abbia fiducia nei compagni e propria”. Lo dice il tecnico del, Luciano, alla vigilia del match di Champions contro il, andata dei quarti di finale. Gli azzurri devono fare a meno di Victor, ancora out per un problema muscolare agli adduttori. “La forza di una squadra non è mai un’addizione nuda e cruda dei componenti della squadra. Ma delle qualità, di come riescono a coesistere l’uno con l’altro, il comportamento di squadra. E la nostra squadra ha fatto vedere di saper giocare al di là della formazione iniziale”, dice il tecnico.è una delle “gare che ...