Milan-Napoli, Spalletti oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 11 aprile 2023) Il Napoli, dopo la netta sconfitta subita in campionato dieci giorni fa, vuole riscattarsi e conquistare una vittoria contro il Milan nel match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Si tratta di una sfida estremamente importante per gli azzurri, che sperano di indirizzare a loro favore il doppio confronto in questo primo round. Il tecnico del club partenopeo Luciano Spalletti alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di martedì 11 aprile alle ore 19:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Il, dopo la netta sconfitta subita in campionato dieci giorni fa, vuole riscattarsi e conquistare una vittoria contro ilnel match valevole per l’andei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Si tratta di una sfida estremamente importante per gli azzurri, che sperano di indirizzare a loro favore il doppio confronto in questo primo round. Il tecnico del club partenopeo Lucianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di martedì 11 aprile alle ore 19:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI IL LIVE SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - sportface2016 : Christian #Panucci non ha dubbi: 'Il #Milan batterà il #Napoli in semifinale: #Leao più determinante di… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Emergenza in attacco per il Napoli, Spalletti studia le varie soluzioni: tre idee per il centravanti - MilanEnjoyer : RT @giovwastaken: mercoledì è il calcio contro il sistema è il merito contro il potere è il bel gioco contro i favoritismi è la bellezza co… -