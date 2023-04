Milan-Napoli, Pioli vuole ripetere la gara del Maradona: quale mossa ha studiato (Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina la sfida tanto attesa in Champions League tra Milan e Napoli, che può valere l’accesso alle semifinali. In casa Napoli c’è preoccupazione circa le condizioni di Osimhen e Raspadori, con Spalletti alla ricerca di soluzioni alternative. In casa Milan, invece, si spera di ripetere l’incredibile serata vissuta al Maradona con i rossoneri che si imposero per 0-4. gara che ha ridato entusiasmo al gruppo Milanista, reduce da un girone di ritorno altamente deludente, così come a deludere è stato il recente pareggio casalingo contro l’Empoli in campionato. Stando a quanto raccontato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, Pioli avrebbe l’intenzione di rifare le stesse scelte viste al Maradona, in ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 aprile 2023) Si avvicina la sfida tanto attesa in Champions League tra, che può valere l’accesso alle semifinali. In casac’è preoccupazione circa le condizioni di Osimhen e Raspadori, con Spalletti alla ricerca di soluzioni alternative. In casa, invece, si spera dil’incredibile serata vissuta alcon i rossoneri che si imposero per 0-4.che ha ridato entusiasmo al gruppoista, reduce da un girone di ritorno altamente deludente, così come a deludere è stato il recente pareggio casalingo contro l’Empoli in campionato. Stando a quanto raccontato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport,avrebbe l’intenzione di rifare le stesse scelte viste al, in ...

