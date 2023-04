Milan-Napoli, Pioli: "Domani scenderà in campo San Siro, servirà una grande partita" (Di martedì 11 aprile 2023) Milano, 11 apr. - (Adnkronos) - "Rispetto al campionato è tutta un'altra storia". Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la sfida di Domani sera alle 21 tra Milan e Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Di sicuro servirà una grande partita. Domani scenderà in campo San Siro, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo". Il tecnico del Milan ha ricordato quanto sia importante credere nelle proprie qualità: "Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene". Sulle possibili ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023)o, 11 apr. - (Adnkronos) - "Rispetto al campionato è tutta un'altra storia". Stefanoha presentato in conferenza stampa la sfida disera alle 21 tra, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League: "Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Di sicurounainSan, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo". Il tecnico delha ricordato quanto sia importante credere nelle proprie qualità: "Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene". Sulle possibili ...

