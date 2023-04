Milan-Napoli | Pioli | “Domani scenderà in campo San Siro | servirà una grande partita”

Leggi su italiasera

(Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – “Rispetto al campionato è tutta un’altra storia”. Stefanoha presentato in conferenza stampa la sfida disera alle 21 tra, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League: “Le prestazioni in campionato ci hanno dato delle indicazioni ma è impossibile fare le stesse partite. Di sicurounainSan, i nostri tifosi ci daranno una spinta per poter fare il massimo”. Il tecnico delha ricordato quanto sia importante credere nelle proprie qualità: “Con la forza dei nostri sogni abbiamo vinto lo scudetto. Quindi sognare ci fa bene”. Sulle possibili difficoltà della ...