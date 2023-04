Milan-Napoli | Osimhen neanche convocato | Champions League News

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - Luxgraph : Maggioni-Righi, trionfa il Genoa - LucianoQuaranta : RT @claudioruss: Repubblica riporta il virgolettato rilasciato da Aurelio De Laurentiis, n vacanza a Ischia, ai tifosi: «Victor #Osimhen no… -

"La sfida con ilè come ogni partita molto dura, in Europa dobbiamo concentrarci ora sui quarti di finale e trattare ogni tappa come una finale". Lo ha detto il difensore delKim Min - Jae al sito Uefa ...La scelta delper la convocazione di Victor Osimhen per l'andata dei quarti di finale contro ilSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Victor Osimhen non prenderà parte alla trasferta di ...Saranno 23 i giocatori a dover prestare particolare attenzione nei match d'andata dei quarti di finale di Champions League. Un cartellino giallo li obbligherebbe a saltare la sfida di ritorno. ...

In vista della sfida di Champions League contro il Napoli, Theo Hernandez, calciatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa Oggi, 11 aprile scenderanno in campo per la Champions League il ...E venne il giorno del derby d’Italia. Mercoledì a San Siro va in scena l’andata del quarto di finale di Champions League più atteso dalle nostre parti, quello tra Milan e Napoli, che si sfidano per un ...