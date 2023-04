Milan-Napoli | Osimehn non ci sarà | il nigeriano salta la sfida di Champions League

(Di martedì 11 aprile 2023) La notizia che nessun amante del grande calcio avrebbe voluto sentire in queste ore è infine giunta, per lo scoramento di tutti i tifosi in primis del: l’attaccanteVictornon prenderà parte alla partita valida per l’andata dei quarti di finale dicontro ilin programma martedì 12 aprile alle ore 21:00 sul terreno di gioco dello stadio Giuseppe Meazza dio, per la quale non verrà nemmeno convocato. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Footballnews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - infoitsport : Milan-Napoli, Pecci: 'Le mie percentuali sul passaggio del turno' - infoitsport : Milan-Napoli, Pioli avverte: «Non possiamo fotocopiare la gara di campionato» -

Stefano Pioli attinge alle motivazioni e all'ambizione, per presentare la sfida Champions di domani contro il: "Se la storia delscenderà in campo con noi Sicuramente i nostri tifosi ci ......in vista del doppio match per i quarti di Champions contro il. IL PRONOSTICO - Inizialmente, ha dichiarato il suo desiderio per il finale di stagione della squadra di Spalletti: ' Ilsta ...1 Nienteper Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano h a lasciato il ritiro nel corso del primo pomeriggio e non sarà disponibile per la sfida di Champions di domani contro il: tegola per Luciano Spalletti , che sperava di poterlo almeno portare a San Siro, per poi valutare il da farsi, mentre invece non sarà convocato. LE ALTERNATIVE - Anche oggi il 9 dei partenopei ...

Con queste parole, ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli presenta l’andata dei quarti di finale di Champions League, in programma domani a San Siro contro il Napoli. “Il Milan ha una storia ...Stanislav Lobotka ha parlato all’Associated Press della sfida tra Milan e Napoli. Il centrocampista slovacco si è soffermato sull’atteggiamento che la squadra di Spalletti adotterà in campo per ...