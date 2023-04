Milan -Napoli | Orsi | Senza Osimhen il Napoli dovrà giocare palla a terra

(Di martedì 11 aprile 2023) Nando, ex portiere e opinionista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di "ForzaSempre" condotto da Gianluca Gifuni. «Per il passaggio in semifinale tra Benfica e Inter dico 50 e 50. Tra City e Bayern dico la seconda.per me passa ile tra Real e Chelsey dico Real. Io credo che domani giocherà Raspadori al centro, Kvara a sinistra e a destra uno tra Lozano e Politano. Anche perché non vedo le ragioni per le quali Spalletti dovrebbe cambiare. Non vedo la differenza tattica. Chiaramente il. È possibile che Lozano e Raspadori possano interscambiarsi anche perché Raspadori ha la ...

Oggi Benfica - Inter e domani. 'Sono curioso di vedere l'Inter. Perché è data per morta, per spacciata e invece ha la qualità per sorprendere, calciatori d'esperienza che se sono nella ..., domani alle ore 21 per l'andata dei quarti di Champions League allo Stadio Meazza di San Siro. Dirige il match l'arbitro rumeno Kovacs. I CONVOCATI AZZURRI RIPORTTI DAL SITO ...Commenta per primo Stefano Pioli , allenatore del, ha parlato anche a Sportmediaset alla vigilia della sfida con il, andata dei quarti di finale di Champions League, e si è soffermato su Rafael Leao : 'Non l'ho mai visto particolarmente ...

«Penso che sia una situazione legata a questa stagione. L’Inter, ad esempio, è la squadra più forte che c’è in Italia dopo il Napoli ma non ha reso sino ad adesso. Il Milan gioca a perdere punti con ...Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha rilasciato un'intervista alla Uefa in vista della gara col Milan. Ecco le sue parole sulla squadra rossonera riportate da tuttonapoli.net: "Ogni partita è molto ...