Milan-Napoli | l’annuncio ufficiale di De Laurentiis su Osimhen

(Di martedì 11 aprile 2023) Le parole del presidente Aurelio Despazzano via ogni dubbio sulla presenza o meno di Victorindi Champions League. “non è nelle condizioni di giocare ao, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”. Le parole di Aurelio Deriportate da Repubblica ad alcuni tifosi

Vigilia di, andata dei quarti di finale di Champions League: le ultime da Milanello con Marco ...Nonostante l'emergenza in attacco , ilha comunque le idee chiare . Sa come battere ilnel doppio confronto valido per un posto tra le prime quattro di Champions League. In vista dell'andata dei quarti di finale ha parlato ...Oggi Benfica - Inter e domani. 'Sono curioso di vedere l'Inter. Perché è data per morta, per spacciata e invece ha la qualità per sorprendere, calciatori d'esperienza che se sono nella ...

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Osimhen verso non convocazione Sky Sport

Napoli, 11 apr. – (Adnkronos) – Non c’è Victor Osimhen assieme al gruppo nella rifinitura che il Napoli sta svolgendo a Castel Volturno prima della partenza per Milano, dove domani sera si giocherà ...Ad aprire le danze Benfica-Inter e Manchester City-Bayern Monaco mentre domani giocheranno Milan-Napoli e Real Madrid-Chelsea. Nella sfida al da Luz il Benfica proverà ad accedere alla semifinale per ...