Milan-Napoli | la presenza di Osimhen è sempre più improbabile Gazzetta

(Di martedì 11 aprile 2023) Ieri l’attaccante del, Victor, si è allenato individualmente. Il nigeriano ancora non è stato reintegrato in gruppo.scalpita: a San Siro, dove domani ilsi giocherà l’andata dei quarti di Champions League, vorrebbe dare il suo contributo in campo. Ma illo impiegherà solo se non ci saranno rischi per il futuro del campionato. Si deciderà stamattina, dopo i nuovi accertamenti e la rifinitura. In ogni caso sembrachescenda in campo o che venga convocato. Più probabile che il club lo preservi per la partita di ritorno. Ladello Sport scrive: “In effetti il nigeriano spinge per rientrare domani ao, ma tecnico, medici e società hanno deciso che giocherà solo se non ...

: idea Lozano per Spalletti Intanto, ci sono già delle idee per Spalletti che può pensare di schierare punta Kvaratskhelia o anche Lozano in caso non ......delè entrata nella sua fase più calda. Dopo il pareggio ottenuto in casa contro l'Empoli, le attenzioni dei rossoneri sono ovviamente rivolte alla sfida di Champions League contro il. ...

Tra meno di 48 ore Milan e Napoli si sfideranno per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Lo scontro fratricida del calcio italiano si disputa domani sera, alle ore 21, e sarà trasmesso ...Un match storico. Per la prima volta nei quarti di finale di Champions League, il Napoli affronta il Milan in un derby italiano che vale una semifinale europea. È qui che si fa la storia. Andata allo ...