Milan-Napoli | i convocati di Spalletti | out Osimhen e Simeone

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilsi prepara per la sfida contro il: dal sito del club partenopeo, ecco iper la sfida di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - MarilenaRispol1 : RT @mattinodinapoli: Osimhen non convocato: il bomber salta #Milan-Napoli - pietrobalistre2 : @FBiasin Fabrizio caro,domani in contemporanea, c'è Milan contro il mio Napoli e su rai 2 Rocco Schiavone,che adoro… -

, le parole di Brahim Diaz alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Champions League contro ilBrahim Diaz, numero 10 del, ha parlato ai canali ufficiali dell'UEFA alla vigilia del match contro il. Di seguito le sue parole. GOL TOTTENHAM ...Mercoledì Real Madrid - Chelsea e la gara tutti aspettano, ovvero quella tra. Gare tutte alle 21. Giovedì l'Europa League, alle 18:45 Feyenoord - Roma, alle 21 Juventus - Sporting ...Questo l'elenco ufficiale dei convocati delcontro il:Portieri: Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Alex Meret. Difensori: Bartosz Bereszynski, Giovanni Di Lorenzo, Silva Duarte Mario Rui,...

Grazie alla prova gratuita di Amazon Prime Video è possibile guardare la partita più attesa delle ultime settimane: la sfida di Champions League tra Milan e Napoli. Francesco Siciliani 1 minuto fa La ...Sarà un Napoli in piena emergenza in attacco quello che domani sera affronterà il Milan nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Nella gara in programma domani sera alle 21.00 a San Siro, ...