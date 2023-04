Milan-Napoli | i convocati di Spalletti | non c’è Osimhen

(Di martedì 11 aprile 2023) Lucianoha diramato la lista ufficiale dei calciatoriper la sfida di domani a San Siro contro il, andata dei quarti di Champions League. Come ampiamente previsto, non è presente Victor. Il centravanti nigeriano non si è mai allenato in gruppo da quando ha patito l’infortunio muscolare e non potrà aiutare i compagni nella prima delle due gare contro i rossoneri. Out anche Giovanni Simeone, infortunatosi nell’ultima sfida di campionato contro il Lecce. C’è invece Giacomo Raspadori, che si è allenato regolarmente in gruppo durante la rifinitura odierna a Castel Volturno. Iper la trasferta dio #UCL #pic.twitter.com/ntqyWfODW0 — Official SSC...

Victor Osimhen ha lasciato il ritiro dela Castel Volturno e non sarà inserito fra i convocati delper l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il. Il 24enne nigeriano proverà a recuperare per la gara di ritorno, in programma al Maradona il 18 aprileCi aspettiamo unforte, ma l'abbiamo preparata molto bene. Anche se non ci sarà Osimhen non cambia nulla, sono tutti forti, chi giocherà lo farà bene. Una sfida utile per onorare il calcio ...... anche se accompagnata da una flebile speranza, ovvero quella di recuperare in extremis Victor Osimhen che non ci sarà, però, nella lista dei convocati per. Il centravanti nigeriano ...

Manca sempre meno all'appuntamento tanto atteso in Champions League tra Napoli e Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. È infatti in corso…