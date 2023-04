Milan-Napoli, i convocati di Spalletti: due assenze pesanti (Di martedì 11 aprile 2023) Napoli: I convocati di Spalletti e le ultime notizie su Victor Osimhen in vista del match di Champions contro il Milan. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha diramato la lista dei convocati per la partita di Champions League contro il Milan di domani sera. Tutto come previsto, Victor Osimhen sarà il grande assente della gara dei quarti. L’attaccante nigeriano, infatti, non è riuscito a recuperare in tempo dalla sua infortunio e sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna dello Stadio Giuseppe Meazza. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva già fatto sapere che il nigeriano avrebbe fatto molta fatica a tornare disponibile per la partita contro i rossoneri di Pioli, parole confermate proprio dal tecnico ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 aprile 2023): Idie le ultime notizie su Victor Osimhen in vista del match di Champions contro il. Il tecnico del, Luciano, ha diramato la lista deiper la partita di Champions League contro ildi domani sera. Tutto come previsto, Victor Osimhen sarà il grande assente della gara dei quarti. L’attaccante nigeriano, infatti, non è riuscito a recuperare in tempo dalla sua infortunio e sarà costretto a guardare la partita dalla tribuna dello Stadio Giuseppe Meazza. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, aveva già fatto sapere che il nigeriano avrebbe fatto molta fatica a tornare disponibile per la partita contro i rossoneri di Pioli, parole confermate proprio dal tecnico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ??? Champions League, #MilanNapoli sarà diretta dall’arbitro Rumeno Kovacs. - AntoVitiello : #Hernandez: 'Essere il vice capitano del #Milan è un grande onore. Futuro al Milan? Sogno di restare qui più possib… - sportface2016 : #ChampionsLeague, #Bagni: 'Il #Napoli eliminerà il #Milan, anche senza #Osimhen' #MilanNapoli #UCL - Pall_Gonfiato : I convocati del Napoli per la sfida contro il Milan in Champions League: c'è Osimhen? - MarilenaRispol1 : RT @mattinodinapoli: Osimhen non convocato: il bomber salta #Milan-Napoli -