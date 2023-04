Milan-Napoli | De Laurentiis ai tifosi | “Osimhen non è nelle condizioni di giocare”

(Di martedì 11 aprile 2023) Giorno decisivo in casaper valutare la possibilità di vedere in campo Victorcontro ilnell’andata dei quarti di finale di Champions League. L’attaccante scalpita per esserci e oggi si sottoporrà ad alcuni esami medici e atletici per fare il punto sul recupero dopo la lesione muscolare all’adduttore rimediata a fine marzo. Per ora a Castel Volturno filtra pessimismo e anche il presidente Aurelio Desembra essere poco fiducioso. “Victor non èdi, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona”, le parole del patron partenopeo ad alcuniad Ischia, riportate dal quotidiano Repubblica. Peraltro, oltre a Simeone (terapie per lui), sembra non essere al meglio anche Giacomo ...

(Di martedì 11 aprile 2023) Giorno decisivo in casa Napoli per valutare la possibilità di vedere in campo Victor Osimhen contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League. L'attaccante scalpita per esserci e oggi si sottoporrà ad alcuni esami medici e atletici per fare il punto sul recupero dopo la lesione muscolare all'adduttore rimediata a fine marzo. Per ora a Castel Volturno filtra pessimismo e anche il presidente Aurelio De Laurentiis sembra essere poco fiducioso. "Victor non è pronto di sicuro, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il 18 al Maradona", le parole del patron partenopeo ad alcuni giornalisti ad Ischia, riportate dal quotidiano Repubblica. Peraltro, oltre a Simeone (terapie per lui), sembra non essere al meglio anche Giacomo Raspadori.

Gli azzurri del Napoli non sono mai arrivati, nel corso della loro storia, a giocarsi una semifinale Champions League. Il Milan, dopo una lunga assenza, datata 2007, potrebbe tornare tra le prime quattro squadre d'Europa. Antivigilia di Champions a Milanello per i ragazzi di Stefano Pioli. Dopo una fase iniziale in palestra i rossoneri sono scesi in campo per una serie di esercizi tecnico tattici in vista dell'andata dei quarti di finale.