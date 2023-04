Migranti, stato di emergenza nazionale: cosa succede ora, le misure (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – La dichiarazione dello stato di emergenza “consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione dei Migranti e della loro sistemazione sul territorio nazionale”. E’ quanto sottolineano fonti del governo, dopo il via libera in Cdm allo stato di emergenza nazionale. “Il numero degli sbarchi è largamente superiore rispetto al passato e il Governo risponde prontamente dichiarando su tutto il territorio nazionale per un periodo di 6 mesi lo stato di emergenza”, spiegano le stesse fonti. “Per l’attivazione e l’avvio delle prime misure urgenti sono stati stanziati 5 milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lo stato di ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 aprile 2023) (Adnkronos) – La dichiarazione dellodi“consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive sul piano della gestione deie della loro sistemazione sul territorio”. E’ quanto sottolineano fonti del governo, dopo il via libera in Cdm allodi. “Il numero degli sbarchi è largamente superiore rispetto al passato e il Governo risponde prontamente dichiarando su tutto il territorioper un periodo di 6 mesi lodi”, spiegano le stesse fonti. “Per l’attivazione e l’avvio delle primeurgenti sono stati stanziati 5 milioni di euro previsti dal Fondo per le emergenze nazionali. Con lodi ...

