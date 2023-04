Migranti, si va verso lo stato di emergenza nazionale. Musumeci: "Ipotesi probabile" (Di martedì 11 aprile 2023) La dichiarazione è attesa per il pomeriggio in Cdm. La decisione sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri Matteo Piantedosi e Nello Musumeci. Allestite intanto a Catania due tendostrutture per accogliere circa 700 Migranti in arrivo. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 aprile 2023) La dichiarazione è attesa per il pomeriggio in Cdm. La decisione sarebbe maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri Matteo Piantedosi e Nello. Allestite intanto a Catania due tendostrutture per accogliere circa 700in arrivo.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - Tg3web : Sono riprese a pieno ritmo le partenze dei migranti verso l'Italia. Negli ultimi tre giorni, oltre 40 barchini sono… - HuffPostItalia : Migranti, si va verso lo stato di emergenza nazionale. Musumeci: 'Ipotesi probabile' - danalloydthomas : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… - pbrex668 : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… -