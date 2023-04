Migranti, Salvini: serve un centro rimpatri in ogni Regione (Di martedì 11 aprile 2023) Per Matteo Salvini, leader della Lega, "serve almeno un centro rimpatri per ogni Regione. Qua non esistono governatori o sindaci di sinistra che dicono no perchè altrimenti le espulsioni non si ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 aprile 2023) Per Matteo, leader della Lega, "almeno unper. Qua non esistono governatori o sindaci di sinistra che dicono no perchè altrimenti le espulsioni non si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CristinaPasque2 : RT @utini19: Arrivano migranti a migliaia, Meloni e Salvini potevano anche dirlo chiaro in campagna elettorale che serve manodopera a buon… - love___boat : Migranti, in Consiglio dei ministri dichiarazione di emergenza nazionale. Oltre 4000 nuovi arrivi. #migranti… - leftsnoopy : RT @LucillaMasini: Coglionare Richard Gere per il gesto del Dalai Lama col bambino è esattamente come prendersela con gli alunni se la scuo… - demian_yexil : RT @MaxLandra: Altri 36 #migranti a #Lampedusa, ieri 26 sbarchi con mille persone IL FALLIMENTO DELLA COPPIA #MELONI & #SALVINI È CERTIFI… - ringetto65 : RT @utini19: Arrivano migranti a migliaia, Meloni e Salvini potevano anche dirlo chiaro in campagna elettorale che serve manodopera a buon… -