Migranti, Pasqua di passione: 38 morti, 18 dispersi e quasi 2mila persone tratte in salvo (Di martedì 11 aprile 2023) Migranti, è stato un weekend tragico quello appena trascorso. Circa 2mila persone sono state tratte in salvo nel Mediterraneo negli ultimi giorni, con altre 1200 attualmente in mare in attesa di ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023), è stato un weekend tragico quello appena trascorso. Circasono stateinnel Mediterraneo negli ultimi giorni, con altre 1200 attualmente in mare in attesa di ...

