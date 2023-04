Migranti, oltre tremila arrivi nel ponte di Pasqua (Di martedì 11 aprile 2023) Il ponte di Pasqua ha portato sulle coste italiane oltre tremila Migranti. Numerose le operazioni di soccorso della Guardia Costiera, che sta operando in diversi scenari, tra cui al largo dell’isola di Lampedusa e nel mar Ionio. Circa 2000 i Migranti tratti in salvo nel ponte di Pasqua. Per altri 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso nello Ionio Nelle operazioni di soccorso, da venerdì al lunedì di Pasquetta, sono circa 2000 le persone tratte in salvo e per altre 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Un peschereccio, con circa 800 Migranti a bordo, è stato intercettato a oltre 120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque SAR italiane. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Ildiha portato sulle coste italiane. Numerose le operazioni di soccorso della Guardia Costiera, che sta operando in diversi scenari, tra cui al largo dell’isola di Lampedusa e nel mar Ionio. Circa 2000 itratti in salvo neldi. Per altri 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso nello Ionio Nelle operazioni di soccorso, da venerdì al lunedì di Pasquetta, sono circa 2000 le persone tratte in salvo e per altre 1.200 le operazioni di soccorso sono tutt’ora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Un peschereccio, con circa 800a bordo, è stato intercettato a120 miglia a Sud-Est di Siracusa, in acque SAR italiane. Il ...

