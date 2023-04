Migranti, nel Mediterraneo continua l’emergenza: da venerdì arrivati oltre 3mila migranti (Di martedì 11 aprile 2023) Si è appena concluso un altro tragico fine settimana per le coste italiane. Dal 7 al 10 aprile sono state circa 2mila le persone tratte in salvo nelle operazioni di soccorso nel mar Mediterraneo di fronte alle terre calabresi e siciliane. migranti, nel Mediterraneo continua l’emergenza: cosa è successo Gli sbarchi e i naufragi nelle acque del mar Mediterraneo non si arrestano nel fine settimana di Pasqua. Quello appena trascorso è stato infatti un altro weekend tragico che ha visto la Guardia costiera italiana impegnata in molteplici operazioni di soccorso e salvataggio: l’attività dei soccorritori, operativi in diversi scenari, ha consentito di trarre in salvo circa 2mila persone. A questi si aggiungono i soccorsi (tutt’ora in atto) nel mar Ionio tra la Sicilia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 aprile 2023) Si è appena concluso un altro tragico fine settimana per le coste italiane. Dal 7 al 10 aprile sono state circa 2mila le persone tratte in salvo nelle operazioni di soccorso nel mardi fronte alle terre calabresi e siciliane., nel: cosa è successo Gli sbarchi e i naufragi nelle acque del marnon si arrestano nel fine settimana di Pasqua. Quello appena trascorso è stato infatti un altro weekend tragico che ha visto la Guardia costiera italiana impegnata in molteplici operazioni di soccorso e salvataggio: l’attività dei soccorritori, operativi in diversi scenari, ha consentito di trarre in salvo circa 2mila persone. A questi si aggiungono i soccorsi (tutt’ora in atto) nel mar Ionio tra la Sicilia ...

Raffica di sbarchi, salvati oltre 3.000 migranti

AGI - Sbarchi a raffica durante e dopo le festività pasquali. L'emergenza migranti rimane una costante nel Mar Mediterraneo. Sono scattate già ieri in tarda serata le operazioni logistiche per il montaggio di due tendo strutture per accogliere i circa 700 migranti salvati ...

Migranti, 3mila sbarchi in tre giorni. Oggi il vertice per discutere gli emendamenti al decreto

Raffica di sbarchi a Pasqua, salvati oltre 3.000 migranti a largo di Lampedusa e nel mar Ionio. A questi si aggiungono, rende noto la Guardia costiera, gli interventi, coordinati dal Centro nazionale del soccorso marittimo a favore di un peschereccio con ...

Due tendostrutture a Catania per accogliere 700 migranti

con i suoi tecnici e il suo volontariato - spiega Cocina - è stato mobilitato già nel pomeriggio di Pasquetta per dare assistenza alle operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Catania, e ...