Migranti | migliaia di arrivi nelle ultime 72 ore A Lampedusa hot-spot al collasso

(Di martedì 11 aprile 2023) Il weekend di Pasqua (comprendendo anche il lunedì di Pasquetta) nel Mediterraneo è stato segnato da sbarchi, operazioni di soccorso e tragedie. Si sono intensificate le segnalazioni di barche in avaria ein cerca di aiuto, con un crescendo di attività dei soccorritori che da venerdì a lunedì ha consentito di mettere in salvo circa 2.000 persone a cui vanno aggiunti altri 1.200per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono invece le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi (LO SPECIALE).