Migranti | migliaia di arrivi nelle ultime 72 ore A Lampedusa hot-spot al collasso

(Di martedì 11 aprile 2023) Il weekend di Pasqua (comprendendo anche il lunedì di Pasquetta) nel Mediterraneo è stato segnato da sbarchi, operazioni di soccorso e tragedie: un crescendo di attività dei soccorritori, da venerdì a lunedì, ha consentito di mettere in salvo circadi persone, a cui vanno aggiunti altri 1.200per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. Sono intanto partite le operazioni per montare due tendostrutture per ospitare 700che arriveranno tra questa notte e l'alba di domani nel porto di Catania, a bordo di un peschereccio soccorso dalla Guardia costiera al largo delle coste siciliane. Altri 108, che erano sulla stessa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SITUAZIONE CRITICA A LAMPEDUSA: CONTINUANO GLI SBARCHI Sono circa 1.700 i migranti sbarcati nelle ultime 48 or… - Internazionale : Migliaia di migranti sono stati salvati nel giro di poche ore nel Mediterraneo, ma ci sono stati almeno tre naufrag… - Marcello804 : RT @laltrodiego: @elio_vito Sì, certo. Soumahoro è innocente. Era anche all'oscuro della fogna in cui vivevano i migranti nella coop gesti… - Piergiulio58 : Salvini: migliaia di sbarchi al giorno, 'da soli non ce la facciamo'. Il vicepremier rivolge un appello all'Europa:… - atlantidelibri : RT @Internazionale: Migliaia di migranti sono stati salvati nel giro di poche ore nel Mediterraneo, ma ci sono stati almeno tre naufragi al… -

...di utile per giustificare ledi euro con cui mensilmente viene retribuito. Altro provvedimento di giornata deliberato nel CdM è lo stato di emergenza per far fronte all'arrivo dei. ...... in merito alle difficoltà oggettive che riscontrano i Comuni calabresi, meta didi arrivi ...indispensabili per garantire sempre e in modo strutturale la prima accoglienza per iche ...... ihanno nome e cognome così come i pazienti di un ospedale o gli studenti di una scuola, ... Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine didi ferraresi che ci leggono ogni ...

Migranti, migliaia di arrivi nelle ultime 72 ore. A Lampedusa hot-spot al collasso Sky Tg24

Ancora emergenza in mare. Stando a quanto apprende l’Agi, altri due barconi con oltre un migliaio di migranti complessivamente a bordo, sarebbero in ...Nuovo attacco delle Ong alla Guardia costiera italiana. Si lamentano perché, fuori dalla Sar di competenza, è sopraffatta. Ma i nostri mezzi non dovrebbero nemmeno operare lì ...