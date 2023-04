Migranti, migliaia di arrivi nelle ultime 72 ore. A Lampedusa hot-spot al collasso (Di martedì 11 aprile 2023) Il weekend di Pasqua (comprendendo anche il lunedì di Pasquetta) nel Mediterraneo è stato segnato da sbarchi, operazioni di soccorso e tragedie: un crescendo di attività dei soccorritori, da venerdì a lunedì, ha consentito di mettere in salvo circa 2.000 persone, a cui vanno aggiunti altri 1.200 Migranti per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. Sono intanto partite le operazioni per montare due tendostrutture per ospitare 700 Migranti che arriveranno tra questa notte e l'alba di domani nel porto di Catania, a bordo di un peschereccio soccorso dalla Guardia costiera al largo delle coste siciliane. Altri 108 Migranti, che erano sulla stessa imbarcazione, sono ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 11 aprile 2023) Il weekend di Pasqua (comprendendo anche il lunedì di Pasquetta) nel Mediterraneo è stato segnato da sbarchi, operazioni di soccorso e tragedie: un crescendo di attività dei soccorritori, da venerdì a lunedì, ha consentito di mettere in salvo circa 2.000 persone, a cui vanno aggiunti altri 1.200per i quali le operazioni di soccorso sono ancora in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono le vittime di due naufragi, uno al largo della Tunisia e l'altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi. Sono intanto partite le operazioni per montare due tendostrutture per ospitare 700che arriveranno tra questa notte e l'alba di domani nel porto di Catania, a bordo di un peschereccio soccorso dalla Guardia costiera al largo delle coste siciliane. Altri 108, che erano sulla stessa imbarcazione, sono ...

