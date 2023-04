Migranti, la destra sceglie lo stato d'emergenza per derogare dalle norme vigenti (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo Meloni ha deciso di introdurre lo stato d'emergenza per la questione Migranti. Un modo più agevole per avere le mani libere e poter agire in deroga alle norme vigenti. A parlarne, il ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Il governo Meloni ha deciso di introdurre lod'per la questione. Un modo più agevole per avere le mani libere e poter agire in deroga alle. A parlarne, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La destra si lamenta della denatalità ma discrimina i figli delle famiglie arcobaleno??, ostacola per chi non può av… - globalistIT : - antonio65683279 : Mai tanti sbarchi come con la Destra ... Decreto migranti, il governo rafforza la stretta: in arrivo gli emendament… - katrinyanuo : RT @ppagani: Carcere ai cosiddetti eco-vandali, 41 bis senza pietà per i moribondi, no al ricongiungimento migranti: lo strumento di questa… - ppagani : Carcere ai cosiddetti eco-vandali, 41 bis senza pietà per i moribondi, no al ricongiungimento migranti: lo strument… -