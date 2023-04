Migranti | ipotesi stato emergenza nazionale in Cdm

(Di martedì 11 aprile 2023) La riunione di governo slitta alle 16. All'esame del Consiglio dei ministri anche un disegno di legge con sanzioni contro chi imbratta, deturpa e distrugge beni culturali e paesaggistici In Cdm potrebbe approdare la dichiarazione didiin materia di immigrazione. Il governo, a quanto si apprende, ci sta lavorando: per ora si tratterebbe solo di una. Il Consiglio dei ministri, previsto in un primo momento alle 15 di oggi pomeriggio, dovrebbe slittare alle 16. Con una nota Palazzo Chigi stamane ha annunciato inoltre un disegno di legge con sanzioni contro chi imbratta, deturpa e distrugge beni culturali e paesaggistici. Il provvedimento, proposto dal ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano, sarà oggi all’esame del Cdm. Alla luce degli ultimi episodi di vandalismo, dalla ...

Altri 108, che erano sulla stessa imbarcazione, sono stati trasbordati su una motovedetta, ...la situazione' 'Se oggi dichiareremo lo stato di emergenza sull'immigrazione È unaassai ...In Cdm potrebbe approdare la dichiarazione di stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione. Il governo, a quanto si apprende, ci sta lavorando: per ora si tratterebbe solo di una. Il Consiglio dei ministri, previsto in un primo momento alle 15 di oggi pomeriggio, dovrebbe slittare alle 16. Lo si apprende da fonti governative. Con una nota Palazzo Chigi stamane ha ...Ieri ho sentito più volte Giorgia, ieri l'altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità", ha aggiunto quanto all'di tensioni interne alla ...

“Se oggi dichiareremo lo stato di emergenza sull’immigrazione È un’ipotesi assai probabile. Ieri mi sono sentito col collega dell’Interno, Piantedosi, c’è una condizione di assoluta emergenza”. Così ...Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci dopo aver sentito il collega all'Interno Piantedosi: "L'ipotesi è assai probabile" ...