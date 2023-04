Migranti, il Governo è in tilt e ricorre allo Stato di emergenza (Di martedì 11 aprile 2023) Potrebbe approdare oggi stesso in Consiglio dei ministri la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale in materia di Migranti. La decisione – secondo quanto ha riferito l’Ansa e poi confermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci – è maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e lo stesso Musumeci. Il Consiglio dei ministri potrebbe approvare oggi la dichiarazione di Stato di emergenza nazionale in materia di Migranti “Lo Stato d’emergenza sarà nazionale, abbiamo la necessità di aiutare le regioni perche’ si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo” ha detto Musumeci auspicando “che l’Europa si renda conto che non abbiamo molto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Potrebbe approdare oggi stesso in Consiglio dei ministri la dichiarazione didinazionale in materia di. La decisione – secondo quanto ha riferito l’Ansa e poi confermato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci – è maturata dopo un incontro avvenuto ieri tra i ministri dell’Interno, Matteo Piantedosi e lo stesso Musumeci. Il Consiglio dei ministri potrebbe approvare oggi la dichiarazione didinazionale in materia di“Lod’sarà nazionale, abbiamo la necessità di aiutare le regioni perche’ si rischia di mandare il sistema in collasso se continua questo tasso di approdo” ha detto Musumeci auspicando “che l’Europa si renda conto che non abbiamo molto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarc… - RaiNews : 38 le vittime e 18 i dispersi nei naufragi. Dal governo Meloni nessun passo indietro. L'opposizione si prepara a da… - marco_disca : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… - ruisseau : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… - Marco59805683 : RT @dottorbarbieri: ????? SI APPRENDE: VERSO LO STATO DI EMERGENZA PER SBARCO MIGRANTI Per far fronte al numero sempre maggiore di sbarchi s… -

Salvini: serve un centro rimpatri per i migranti in ogni Regione Ho totale fiducia nel governo e nei colleghi ministri. Salvini lo ha detto a Udine, dove si trova per sostenere il candidato sindaco Piero Fontanini. Decreto migranti: il governo rafforza la stretta L'obiettivo è dare una ulteriore stretta sulle norme ora in vigore sull'immigrazione perché siano un vero deterrente contro gli arrivi di migranti in Italia. Su questo sta lavorando il governo dopo ... Il limbo degli "El Hiblu 3", tre vite in attesa di giudizio Nei primi mesi del 2019 è da lì che partono i migranti diretti in Europa: i controlli alle frontiere si sono allentati con la crisi politica che vive l'allora Governo di accordo nazionale di Tripoli, ... Ho totale fiducia nele nei colleghi ministri. Salvini lo ha detto a Udine, dove si trova per sostenere il candidato sindaco Piero Fontanini.L'obiettivo è dare una ulteriore stretta sulle norme ora in vigore sull'immigrazione perché siano un vero deterrente contro gli arrivi diin Italia. Su questo sta lavorando ildopo ...Nei primi mesi del 2019 è da lì che partono idiretti in Europa: i controlli alle frontiere si sono allentati con la crisi politica che vive l'alloradi accordo nazionale di Tripoli, ... Decreto migranti, il governo rafforza la stretta Agenzia ANSA Migranti: Salvini, l'Europa si svegli, mai mosso un dito visto che siamo contribuenti netti per miliardi di euro l'anno, è il momento che lo dimostri, da soli non ce la facciamo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo ... Migranti, Musumeci: “Necessarie misure in deroga a ordinamento vigente” “Non è un fatto nuovo, già da diverse settimane avevo lanciato l’allarme – ricorda –, ma complessivamente il governo, con il presidente Meloni, avevano evidenziato anche a Bruxelles quanto importante ... visto che siamo contribuenti netti per miliardi di euro l'anno, è il momento che lo dimostri, da soli non ce la facciamo". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo ...“Non è un fatto nuovo, già da diverse settimane avevo lanciato l’allarme – ricorda –, ma complessivamente il governo, con il presidente Meloni, avevano evidenziato anche a Bruxelles quanto importante ...