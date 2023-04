Migranti, il governo dichiara lo stato di emergenza: quanto durerà (Di martedì 11 aprile 2023) La notizia era nell’aria. Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi ed ha varato lo stato di emergenza in relazione agli sbarchi dei Migranti. La proposta è stata presentata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Lo stato di emergenza sarà in vigore su tutto il territorio nazionale ed è stato giustificato dall’eccezione incremento dei flussi di immigrati attraverso le rotte del mediterraneo. Il governo ha stanziato cinque milioni di euro e durerà sei mesi. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento – ha detto Musumeci – Sia chiaro, non si risolve ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 11 aprile 2023) La notizia era nell’aria. Il Consiglio dei Ministri si è riunito nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi ed ha varato lodiin relazione agli sbarchi dei. La proposta è stata presentata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci. Lodisarà in vigore su tutto il territorio nazionale ed ègiustificato dall’eccezione incremento dei flussi di immigrati attraverso le rotte del mediterraneo. Ilha stanziato cinque milioni di euro esei mesi. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento – ha detto Musumeci – Sia chiaro, non si risolve ...

