Migranti, il Governo dichiara lo stato d'emergenza (Di martedì 11 aprile 2023) Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il Governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 aprile 2023) Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lodisu tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale ...

Migranti, il Cdm dichiara lo stato d'emergenza per sei mesi. Stanziati 5 milioni 2023 - 04 - 11 17:44:33 Migranti, dichiarato lo stato d'emergenza Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza è sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro e avrà la durata di 6 mesi