Migranti | il Governo dichiara lo stato d' emergenza

(Di martedì 11 aprile 2023) Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lodisu tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il governo dichiara lo #statodiemergenza nazionale per i #migranti: al momento, sono sbarcati 31.292 immigrati, sup… - RaiNews : 38 le vittime e 18 i dispersi nei naufragi. Dal governo Meloni nessun passo indietro. L'opposizione si prepara a da… - MediasetTgcom24 : Migranti, il governo dichiara lo stato di emergenza #migranti #emergenza #migrazione #11aprile - messina_oggi : Migranti, Musumeci “Il Governo dichiara lo stato di emergenza”ROMA (ITALPRESS) – Su proposta del ministro per la Pr… - ZerounoTv : Migranti, Musumeci “Il Governo dichiara lo stato di emergenza” -

17.55, CdM delibera Stato emergenza Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Musumeci, ilha deliberato lo Stato di emergenza su tutto il territorio ...... ilha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell'eccezionale incremento dei flussi di personeattraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di ..., Musumeci: 'Ildichiara lo stato di emergenza per sei mesi' Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lo ...

Dal Cdm arriva l'ok alla proposta di Musumeci: lo stato di emergenza è sostenuto da un primo finanziamento di 5 milioni di euro e avrà la durata di 6 mesi ...il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di ...