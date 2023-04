Migranti, il Cdm dichiara lo stato d'emergenza. Via libera al Def, Meloni: 'Italia si presenta in Ue riducendo il debito' (Di martedì 11 aprile 2023) 2023 - 04 - 11 20:25:34 Meloni: stato di emergenza per dare risposte più efficaci e tempestive 'Abbiamo deciso lo stato di emergenza sull'immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla ... Leggi su leggo (Di martedì 11 aprile 2023) 2023 - 04 - 11 20:25:34diper dare risposte più efficaci e tempestive 'Abbiamo deciso lodisull'immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mohammadali_im1 : Migranti, #ipotesi #stato #emergenza #nazionale in #Cdm - fabiano_pino : Cdm. Migranti, il governo dichiara lo stato d'emergenza. I dubbi di Migrantes - sardo1951 : RT @FilippoMiraglia: Il Governo vuole dichiarare l'emergenza a causa del numero di arrivi via mare. Non c'è alcuna emergenza e l'unico prob… - InFoDifesa : Martedì pomeriggio il governo Meloni si è riunito e ha dato il via libera al Def e al ddl per le sanzioni a chi imb… - 1fiorexme : RT @FilippoMiraglia: Il Governo vuole dichiarare l'emergenza a causa del numero di arrivi via mare. Non c'è alcuna emergenza e l'unico prob… -