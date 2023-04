Migranti | hotspot al collasso | il Governo italiano dichiara lo stato d’emergenza per 6 mesi

(Di martedì 11 aprile 2023) Roma – Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, ilha deliberato lodi emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di personeattraverso le rotte del Mediterraneo. Lodi emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro, avrà la durata di sei. “Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ben consapevoli – ha detto Musumeci – della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300 per cento. Sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea”. (fonte Adnkronos)

Sono 1.659 iospiti, a fronte dei circa 400 posti disponibili, all'di Lampedusa. Per questa sera, con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle, è stato programmato ...Sono 1.659 iospiti, a fronte dei circa 400 posti disponibili, all'di Lampedusa. Per questa sera, con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle, è stato ...Due barchini con complessivi 43sono invece stati bloccati dalla Guardia Costiera di ... Soccorsi dalla nave Nadir della Ong Resqship, sono stati portati all'di Lampedusa. E su quel ...

Tremila arrivi in tre giorni, l'hotspot di Lampedusa al collasso: dinanzi ai numeri record durante le festività pasquali il governo ha deciso dichiarare lo stato d'emergenza nazionale in tema di ...In seguito al boom di arrivi di migranti, il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, è stato deliberato ...